Сбер провел форум для застройщиков Татарстана

Накануне в отделении «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк прошел форум «Развитие жилищного строительства Республики Татарстан в период турбулентности». Приветствуя участников, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ильшат Гимаев отметил важность подобных мероприятий, а также поблагодарил Сбербанк за возможность прямого разговора застройщиков республики с представителями банка.



Он рассказал участникам форума о мерах государственной поддержки сектора жилищного строительства, добавив, что усилия по развитию строительной отрасли должны предприниматься всеми сторонами процесса: и государством, и застройщиками, и банками.

В качестве спикеров выступили эксперты Сбера, имеющие многолетний опыт в сфере девелопмента: генеральный директор СберИнфра Виктор Афонин, заместитель генерального директора DOMA AI Игорь Фарбер, директор проектов «Умный дом» DOMA AI Сергей Лялин, главный стратег аналитического хаба Виталий Лакеев, директор управления финансирования недвижимости Волго-Вятского банка Александр Щербаков, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Леонид Захаров.

Ключевыми темами дискуссии стали господдержка и новые возможности Сбера в рамках проектного финансирования, новые возможности стимулирования продаж, умные дома как инструмент создания добавленной стоимости в ЖК, а также аналитика и прогнозы рынка жилищного строительства в Республике Татарстан.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«В сложившихся условиях новые знания и информация являются необходимой составляющей развития бизнеса. Для нас очень важно разговаривать с партнерами на одном языке, использовать единые подходы к взаимодействию. В ходе нашей встречи мы вместе проанализировали основные этапы реализации строительных проектов, ипотечные программы и новейшие технологии. Напомню, сейчас в Татарстане при финансовом участии Сбера строится 98 многоквартирных домов общей жилой площадью более 800 тысяч кв. метров. И еще ряд заявок находится прямо сейчас на рассмотрении».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»