СберРешения рассказали про эффективное ведение бизнеса в новых условиях на бизнес-завтраке в Казани

СберРешения и отделение «Банк Татарстан» Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк провели конференцию для топ-менеджеров среднего и крупного бизнеса Татарстана «Эффективное ведение бизнеса в новых условиях: актуальные вопросы». Мероприятие состоялось в формате бизнес-завтрака 7 июня в офисе Сбера в Казани.



В фокусе внимания спикеров находились такие вопросы, как: новые подходы к ведению бизнеса, поиск наиболее эффективных инструментов оптимизации ресурсов компании, инструменты цифровизации HR-функции. Помимо этого, эксперты дали разъяснения и рекомендации к применению новых изменений в законодательстве, а также поделились практическим опытом лидеров рынка от использования новых решений для HR.

На мероприятии выступили: Станислав Нефёдов, генеральный директор СберРешений, Рушан Сахбиев, заместитель председателя — управляющий отделением «Банк Татарстан» Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк, Иван Бычков, советник генерального директора СберРешений, а также Иван Катышев, руководитель налоговой и юридической практики СберРешений.

Станислав Нефёдов, генеральный директор СберРешений: «Татарстан является одним из лидеров среди регионов РФ по темпам экономического развития. В Казани активный бизнес, который хочется поддержать. Наша ключевая задача — рассказать компаниям наиболее актуальную информацию о том, как адаптироваться в условиях текущих изменений и действовать согласно новым правилам. Кроме того, мы подробно остановимся на цифровизации бизнеса, в том числе с точки зрения упрощения HR-процессов и внедрения кадрового ЭДО».

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк: «Сегодня СберРешения предлагают клиентам большой профиль услуг финансового и кадрового аутсорсинга с использованием высокотехнологичных портальных сервисов. Все это позволяет татарстанским компаниям и предприятиям пользоваться надежными услугами для эффективного развития бизнеса».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»