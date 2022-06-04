В Россию из ДНР, ЛНР и с Украины за сутки эвакуировали более 20 тысяч человек

Фото: кадр видео Минобороны России

За сутки в Россию из опасных районов Украины и республик Донбасса эвакуировали более 20,1 тысячи человек, в том числе почти 2,7 тысячи детей. Об этом сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной страны генерал-полковник Михаил Мизинцев.

С начала спецоперации в Россию эвакуировали более 1,6 миллиона человек. Из них более 268 тысяч — дети, пишет «РИА Новости».

Кадр видео Минобороны России

Госграницу России пересекли 238 968 автомобилей. За прошедшие сутки их число составило 3 528, добавил Мизинцев.

3 июня Минобороны России сообщало, что без участия Киева из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуировали 19 483 человека, в том числе 2 490 детей.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.



Татьяна Леухина