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Экс-футболист и тренер «Рубина» Роман Шаронов возглавил «СКА-Хабаровск»

14:59, 06.06.2022 1
Экс-футболист и тренер «Рубина» Роман Шаронов возглавил «СКА-Хабаровск»
Фото: fcska.ru

Экс-игрок «Рубина» Роман Шаронов занял пост главного тренера команды «СКА-Хабаровск». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт заключили на два года, уточняется в сообщений.

Фото: rubin-kazan.ru

В качестве игрока Шаронов большую часть карьеры провел в «Рубине», дважды став с казанцами чемпионом России, а также выиграв кубок и суперкубок страны. После этого начал работать тренером академии «Рубина», после чего возглавлял молодежную и главную команды клуба. Последним местом работы наставника был кипрский «Пафос», который он покинул в июле прошлого года.

Татьяна Леухина
СпортФутбол Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:56
    Что у него с ногами, конным спортом серьезно увлекается? )))
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