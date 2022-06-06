Экс-футболист и тренер «Рубина» Роман Шаронов возглавил «СКА-Хабаровск»
Экс-игрок «Рубина» Роман Шаронов занял пост главного тренера команды «СКА-Хабаровск». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт заключили на два года, уточняется в сообщений.
В качестве игрока Шаронов большую часть карьеры провел в «Рубине», дважды став с казанцами чемпионом России, а также выиграв кубок и суперкубок страны. После этого начал работать тренером академии «Рубина», после чего возглавлял молодежную и главную команды клуба. Последним местом работы наставника был кипрский «Пафос», который он покинул в июле прошлого года.
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