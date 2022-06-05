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Минобороны показало работу расчетов самоходных артиллерийских установок «Пион» на Украине

10:19, 05.06.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны показало работу расчетов самоходных артиллерийских установок «Пион» на Украине
Фото: скриншот видео

Министерство обороны России показало работу расчетов самоходных артиллерийских установок «Пион» в рамках специальной военной операции на Украине. Соответствующими видеокадрами поделилась пресс-служба ведомства.

В частности, вскрыто расположение позиций противника, а также нанесены точные удары по назначенным целям на больших дальностях. Огонь САУ «Пион» ликвидировал оборудованные огневые позиции и наблюдательные посты Вооруженных сил Украины, которые были укреплены в лесном массиве, сообщает «РИА Новости».

Вчера Минобороны России показало боевую работу экипажей ударных вертолетов Ка-52. В результате нанесенного авиаудара были уничтожены танк, бронетранспортер и вооружение на позиции ВСУ.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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