Минобороны показало работу расчетов самоходных артиллерийских установок «Пион» на Украине

Фото: скриншот видео

Министерство обороны России показало работу расчетов самоходных артиллерийских установок «Пион» в рамках специальной военной операции на Украине. Соответствующими видеокадрами поделилась пресс-служба ведомства.



В частности, вскрыто расположение позиций противника, а также нанесены точные удары по назначенным целям на больших дальностях. Огонь САУ «Пион» ликвидировал оборудованные огневые позиции и наблюдательные посты Вооруженных сил Украины, которые были укреплены в лесном массиве, сообщает «РИА Новости».

Вчера Минобороны России показало боевую работу экипажей ударных вертолетов Ка-52. В результате нанесенного авиаудара были уничтожены танк, бронетранспортер и вооружение на позиции ВСУ.

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Диана Жиленкова