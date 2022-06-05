За сутки в Казани произошло 105 ДТП
За последние сутки в столице Татарстана произошло 105 ДТП, из них два с пострадавшими. Так, случились два столкновения, сообщили в ГИБДД Казани.
В минувшую субботу в городе задержать шесть водителей, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Также у трех человек не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставили трех горожан.
Вчера сообщалось, что в Набережных Челнах 33-летний водитель Toyota Chaser не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Audi Q7, за рулем которого находился 36-летний мужчина. От полученных травм водитель Toyota Chaser скончался на месте.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым