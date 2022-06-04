Пассажиры обратились в ФАС из-за подорожания ж/д билетов Казань — Москва на 60%

Общероссийское объединение пассажиров обратилось к руководителю ФАС России Максиму Шаскольскому с просьбой проверить обоснованность роста тарифа на проезд жд-транспортом в купе и плацкарте. Самый большой рост цен зафиксирован в том числе и в направлении Казань — Москва.

Рост составил более 60% в июне-июле по отношению к маю 2022 года. Стоимость билета достигла 2646 рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Больше подорожали лишь плацкарты по направлениям Москва — Ростов-на-Дону (+63%, 3695 рублей) и Москва — Санкт-Петербург (+67%, 2400 рублей), пишет «Коммерсант».

Ранее исследование аналитического агентства А2:Research показало, что больше половины опрошенных казанцев (51%) планируют в этом году путешествие по России. 53% опрошенных жителей столицы Татарстана планируют провести летний отпуск на море, 37% респондентов в этом году отдали предпочтение поездке на дачу.



36% казанцев собираются потратить до 100 тысяч рублей на человека, 35% планируют потратить на организацию путешествия от 25 тысяч до 50 тысяч рублей на человека. А каждый десятый планирует уложиться в сумму до 25 тысяч рублей.

Татьяна Леухина