ВС и МЧС России разминировали в Донецкой и Луганской республиках почти 2,8 тысячи гектаров

Фото: скриншот видео Минобороны России

За сутки российские военные и спасатели проверили более 75,53 гектара в Донецкой и Луганской народных республиках, а также 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, один мост и 9,64 км дорог. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Всего проверено более 2,8 тысячи гектаров. Обнаружен и обезврежен 13 801 взрывоопасный предмет, в том числе за сутки — 310, передает «РИА Новости».

Кадр видео Минобороны России

1 июня проверено 21,9 га, в том числе 35 зданий, один мост и 9,64 км дорог. В общей сложности обезвреженными насчитывалось 12 960 взрывоопасных предметов, из них 80 — за сутки.



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Татьяна Леухина