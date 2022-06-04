В России выявили 4 101 новый случай заболевания COVID-19

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 4 101 новый случай заболевания коронавирусом. С начала пандемии инфекцией заразились 18 348 065 жителей страны.

По данным портала стопкоронавирус.рф, за сутки с COVID-19 госпитализированы 1 493 заболевших. Выздоровели с начала пандемии 17 760 326 человек, в том числе 5 132 — за минувшие сутки.

От коронавируса умерли еще 82 жителя России. С начала пандемии COVID-19 стал причиной смерти 379 445 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

За последние сутки проведено 150 тысяч тестов на COVID-19. Всего выполнено свыше 295,2 млн лабораторных исследований на наличие инфекции.



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Диана Жиленкова