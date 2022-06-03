«Аэрофлот» приостановил полеты на Шри-Ланку

Фото: Максим Платонов

«Аэрофлот» объявил о приостановке коммерческих рейсов в Коломбо (Шри-Ланка). Продажа авиабилетов временно закрыта, сообщает перевозчик.

Ограничение будет действовать на ближайший период в связи с «неблагонадежностью ситуации» в части обеспечения беспрепятственных полетов самолетов «Аэрофлота» на Шри-Ланку, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Власти южноазиатской страны ранее арестовали принадлежащий авиакомпании самолет A330. По данным перевозчика, за пассажирами в Коломбо направят другие воздушные судна.

Недавно Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов юга и центральной части страны до 03.45 мск 6 июня. Ограничения действуют в гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Диана Жиленкова