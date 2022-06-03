Кассация отменила решение Верховного суда РТ по делу о повреждении памятников в Казани

Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре отменил решение Верховного суда РТ в отношении УК «Капитал-Траст-Инвест», которое касается комплекса Адмиралтейской конторы по ул. К. Маркса, д. 17 (объект культурного наследия федерального значения).

Компания была признана виновной Вахитовским судом Казани в совершении административного правонарушения по достаточно серьезной статье — ч.1. п. 7.14.1 «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Судом был наложен штраф в размере 250 тысяч рублей. Организация с данным решением не согласилась и обжаловала его в Верховном суде республики, который оставил решение без изменений. Но суд высшей юрисдикции в Самаре, отменив решение, направил дело на новое рассмотрение в Верховный суд РТ. Указав на то, что при составлении протокола об административном правонарушении и постановления о привлечении к административной ответственности были допущены процессуальные нарушения и обстоятельства дела нуждаются во всестороннем, полном, объективном расследовании.



В ходе подготовки материала «Реальное время» направило официальные запросы в Инвестиционную группу компаний ASG и Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.