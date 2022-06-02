Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре порывами до 15—18 м/с в пятницу

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в пятницу, 3 июня, ожидается ухудшение погоды. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.



Завтра с 10.00 до 21.00 на территории Татарстана, в том числе и в Казани, местами ожидается гроза. Также прогнозируются кратковременные усиления юго-западного ветра порывами до 15—18 м/с.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе синоптики прогнозировали в Татарстане теплую погоду, преимущественно без осадков. По предварительному прогнозу в субботу, 4 июня, под влиянием фронтальных разделов западного циклона ожидается неустойчивая погода, местами с кратковременными дождями и грозами. При этом ночью ожидается до +11.. +16°С, днем от +21 до +26 градусов.

Дарья Акимова