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Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре порывами до 15—18 м/с в пятницу

12:23, 02.06.2022
Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре порывами до 15—18 м/с в пятницу
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в пятницу, 3 июня, ожидается ухудшение погоды. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Завтра с 10.00 до 21.00 на территории Татарстана, в том числе и в Казани, местами ожидается гроза. Также прогнозируются кратковременные усиления юго-западного ветра порывами до 15—18 м/с.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе синоптики прогнозировали в Татарстане теплую погоду, преимущественно без осадков. По предварительному прогнозу в субботу, 4 июня, под влиянием фронтальных разделов западного циклона ожидается неустойчивая погода, местами с кратковременными дождями и грозами. При этом ночью ожидается до +11.. +16°С, днем от +21 до +26 градусов.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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