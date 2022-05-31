В Совфеде заявили, что Россия открыта к переговорам с Украиной

Россия готова к переговорам с Украиной и подписанию соглашений, которые «привели бы к миру». Однако обратной реакции со стороны Киева не наблюдается, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси.

— Мы открыты для переговоров. Я полностью согласна с вашей позицией, что нужны дипломатические, мирные решения, но для этого нужна воля с двух сторон, — приводит ее слова ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Как отметила спикер Совфеда, еще до начала специальной военной операции на Украине Россия регулярно поддерживала диалог с западными партнерами и США касаемо требования обеспечить единую и неделимую безопасность в Европе. Однако «адекватного ответа» не последовало.



В этом месяце замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что переговоры с Украиной не продолжаются. По его словам, Киев фактически вышел из этого процесса. Москва не получила от украинской стороны ответ на предложенный проект договора.

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Диана Жиленкова