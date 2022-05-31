С 1 июня в Татарстане закроют движение на участке автодороги Кильдебяк — Старая Икшурма
С 1 июня в Сабинском районе Татарстана временно закроется для движения автомобильная дорога Кильдебяк — Старая Икшурма. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.
Проезд закроют на участке км 0+000 — км 7+904. Ограничение будет действовать до 1 сентября. Причиной стал капитальный ремонт автодороги.
Водителей просят планировать свой маршрут по данной трассе заранее. Объехать закрытый участок можно будет по автомобильным дорогам Богатые Сабы — Лесхоз, Богатые Сабы — Лесхоз — Большие Нырты, Язлы Арташ — Большие Нырты.
С 1 июня в Нурлатском районе Татарстана временно закроется для движения транспорта автомобильная дорога Кузайкино — Нурлат на участке км 69+200 — км 74+940. Причиной является капитальный ремонт дороги. Он продлится до 31 июля.
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