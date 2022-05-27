С 1 июня в Татарстане временно ограничат движение на участке автодороги Кузайкино — Нурлат

С 1 июня в Нурлатском районе Татарстана временно закроется для движения транспорта автомобильная дорога Кузайкино — Нурлат. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Проезд будет закрыт на участке км 69+200 — км 74+940. Причиной является капитальный ремонт дороги. Он продлится до 31 июля.



Водителей просят планировать свой маршрут по данной дороге заранее. Отмечается, что объехать закрытый участок можно будет по автодороге Аксубаево — Федоровка и Чистополь — Аксубаев — Нурлат.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 25 мая в Татарстане временно закрыт проезд для транспорта на участке автодороги Камские Поляны — Шереметьевка км 0+000 — км 5+800. Это связано с ремонтом водопропускной трубы.

Дарья Акимова