В Херсонской области из-за обстрелов со стороны ВСУ без связи остались более 500 тысяч человек

В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в Херсонской области произошла масштабная авария на магистральной сети. Атаки фактически отключили регион от сотовой связи и интернета, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

По его словам, из-за обстрелов основные узлы связи разрушались. В результате глобального отключения мобильных операторов без связи остались более 500 тысяч человек, передает ТАСС.

Фото: кадр видео Минобороны

Отмечается, что власти Херсонской области обратились к российской стороне с просьбой о возможности использовать телекоммуникационные компании страны в целях восстановления связи.



В этом месяце в регион протянули оптоволоконный интернет-кабель из Крыма. Как рассказал координатор «Единой России» по молодежной политике, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич, телевизионное вещание российских каналов ведется на имеющемся оборудовании.

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Диана Жиленкова