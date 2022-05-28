Россия доставила на Украину 366 тонн гуманитарной помощи за 28 мая

Фото: Максим Платонов (архив)

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что 28 мая проходили шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе акций местному населению передали 366 тонн предметов первой необходимости и продуктов. Всего со 2 марта Россия доставила на Украину 23,6 тысячи тонн предметов первой необходимости, продуктов, лекарств и изделий медицинского назначения. Проведены 1 067 гуманитарных акций.

По словам Мизинцева, в российских пунктах сбора подготовлено более 27 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Фото: скриншот видео Минобороны России

25 мая в Минобороны сообщили, что три гуманитарные акции прошли в ДНР, Харьковской и Запорожской областях. В их ходе мирные жители получили 189 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

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Дарья Акимова