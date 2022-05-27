Вечером на дорогах Казани образовались 7-балльные пробки

В столице Татарстана на дорогах образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Чаще всего заторы наблюдаются в центральной части города. Движение затруднено на улицах Право- и Лево-Булачной, Московской, Пушкина, Тукая, Саид-Галеева, Николая Ершова, Аделя Кутуя, Достоевского, Вишневского и других.

Фото: скриншот

Также пробки образовались на улицах Восстания, Копылова, Петра Витера, Родины, Академика Сахарова, Юлиуса Фучика, Даурской, Гвардейской, на Мамадышском тракте, проспектах Ибрагимова и Победы.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», сразу три ДТП произошли на «Миллениуме». Еще одна авария зарегистрирована на улице Марселя Салимжанова. А на проспекте Победы помимо произошедшего ДТП также ведутся дорожные работы.

Недавно стало известно , что в Казани временно ограничат движение для автомобилей по улице Сахарова. Так, до 31 мая текущего года проезд будет закрыт возле дома №13а по улице Сахарова и дома №39 по улице Закиева.

Диана Жиленкова