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В Минсельхозе России заявили, что урожай зерновых в 2022 году может стать рекордным

10:34, 27.05.2022
В Минсельхозе России заявили, что урожай зерновых в 2022 году может стать рекордным
Фото: pixabay.com

В Минсельхозе России заявили, что урожай зерновых в стране в этом году существенно превысит прошлогодний уровень и приблизится к максимальному. Об этом сообщает ТАСС.

Экспорт зерна в предстоящем сельхозсезоне оценивается в 50 млн тонн.

По словам российского министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, ведомство может инициировать дальнейшую пролонгацию ограничений экспорта удобрений в случае необходимости. Кроме того, механизм на экспорт зерна из страны в новом сезоне будет продолжаться.

Фото: Илья Репин (архив)

В апреле председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин заявил, что по итогам 2022 года урожай зерна в России может составить до 130 миллионов тонн. О том, много это или мало, — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова
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