Урожай зерна в России в 2022 году может составить 130 млн тонн — это много или мало?

Урожай зерна в России по итогам 2022 года может составить до 130 миллионов тонн. Об этом сообщил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин на агрофоруме «Западные санкции: крах российского рынка продовольствия или точка роста?».

По его словам, Россия является крупнейшим поставщиком пшеницы на мировой рынок, при этом полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка. Ключевыми регионами сбыта российского зерна являются страны Ближнего Востока и Северной Африки, пишет ТАСС.

В марте заместитель премьер-министра республики — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров сообщил, что посевные площади сохранятся на уровне прошлого года — 2,72 млн га. По его словам, за счет зерновых культур планируют увеличить кормовой клин.

130 миллионов тонн зерна — это:

На 7 миллионов больше оценки Минсельхоза — как сообщал ранее глава ведомства Дмитрий Патрушев, в этом году урожай составит 123 миллиона тонн зерна.

оценки Минсельхоза — как сообщал ранее глава ведомства Дмитрий Патрушев, в этом году урожай составит 123 миллиона тонн зерна. На 8,4 миллиона тонн (7%) больше , чем в прошлом году — по данным Росстата, урожай зерновых в России в 2021-м составил 121,4 миллиона тонн.

, чем в прошлом году — по данным Росстата, урожай зерновых в России в 2021-м составил 121,4 миллиона тонн. На 3,5 миллиона тонн (2,6%) меньше , чем в 2020-м — 133,5 миллиона тонн.

, чем в 2020-м — 133,5 миллиона тонн. На 21,8 миллиона (20%) больше , чем в 2008-м — 108,2 миллиона тонн.



, чем в 2008-м — 108,2 миллиона тонн. В два раза больше , чем в 2000 году — тогда, как сообщает Росстат, урожай составил 65 миллионов тонн.

, чем в 2000 году — тогда, как сообщает Росстат, урожай составил 65 миллионов тонн. В 6,1 раза больше , чем в первом послевоенном 1946 году — 21,2 миллиона тонн. Это минимум за всю историю России.

, чем в первом послевоенном 1946 году — 21,2 миллиона тонн. Это минимум за всю историю России. На 23,1 миллиона тонн больше , чем 30 лет назад — в 1993 году урожай составил 106,9 миллиона тонн.



, чем 30 лет назад — в 1993 году урожай составил 106,9 миллиона тонн. На 4,3 миллиона тонн меньше , чем собрал Китай одной только пшеницы — в сельскохозяйственный сезон 2020/2021 этот показатель составил 134,33 миллиона тонн.

, чем собрал Китай одной только пшеницы — в сельскохозяйственный сезон 2020/2021 этот показатель составил 134,33 миллиона тонн. И почти в пять раз меньше общего китайского урожая зерна — 682,85 миллиона тонн.

общего китайского урожая зерна — 682,85 миллиона тонн. Столько же составляет урожай пшеницы в Евросоюзе в сезоне 2021—2022.

Дарья Пинегина