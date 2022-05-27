Каждый третий автомобилист Казани думает о переходе на общественный транспорт

Фото: Максим Платонов

Треть казанцев сталкивается с поломками автомобиля не чаще чем раз в 3-6 месяцев. Еще 39% автолюбителей встречаются с проблемами раз в год. Почти половина (47%) автомобилистов отмечают, что расходы на обслуживание автомобиля в последнее время, если и увеличились, то незначительно, таковы результаты исследования цифровой платформы «Мой_Сервис Авто».



Каждого пятого казанского автомобилиста пугает перспектива владения собственным транспортом из-за роста цен на авто и сопутствующие товары. 14% жителей татарстанской столицы боятся трудностей, которые связаны с поломками или обслуживанием автомобиля. При этом 26% готовы вовсе отказаться от автомобиля, если у них не будет возможности содержать его. Каждый третий казанец думает о том, чтобы перейти на общественный транспорт, поскольку считает, что это более дешевый и удобный вариант.

В период кризиса отрасли автомобилисты нуждаются в новых услугах. Треть автовладельцев хотели бы, чтобы у них был личный автомеханик для онлайн- и офлайн-консультаций. Еще для 23% опрошенных важно обслуживание по фиксированным ценам. Каждый пятый житель Казани с собственным автомобилем мечтает о персональном автоконсультанте — чтобы ответить на вопросы и решить любую проблему. За услуги такого личного автопомощника 66% автолюбителей готовы платить от двух до 10 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

— При поломке автомобиля в дальней поездке треть опрошенных до сих пор обращаются к родственникам или близким друзьям, отвлекая их от повседневных дел. На рынке уже давно существуют сервисы, которые в онлайн-формате позволяют решить любую проблему на дороге 24/7, — комментирует бизнес-лидер команды «Мой_Сервис» Светлана Бери. —Автоконсультант и телеавтомеханик помогают быстро определить проблему, подобрать запасные части и организовать выезд специалистов для устранения неисправностей автомобиля там, где пользователю удобно.

Эксперты приходят к выводу, что россияне больше опасаются дефицита автозапчастей, чем попадания в ДТП. Как правило, запчасти автовладельцы ищут на досках объявлений или через знакомых, и только 10% планируют дожидаться поступлений у официального дилера.

Маргарита Головатенко