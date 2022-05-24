ВС России поразили 84 пункта управления украинских войск
Вооруженные силы России и артиллерия поразили 84 пункта управления, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.
Поражены 463 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 137 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях. Уничтожены 13 танков и боевых бронированых машин, четыре установки реактивных систем залпового огня «Град» и три склада боеприпасов.
За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поразили три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Соледар, а еще шесть складов боеприпасов.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены: два пункта управления, три склада боеприпасов, 80 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а еще зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в ДНР.
Всего в результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов, выведена из строя 31 единица военной техники. Российские средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотных летательных аппаратов.
Вчера сообщалось, что российские средства ПВО за сутки сбили три самолета Су-25 воздушных сил Украины. Перехвачены две украинские баллистические ракеты «Точка-У» и восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».
Сообщалось, что за сутки без участия киевских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуировали 13 428 человек, в том числе 930 детей.
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