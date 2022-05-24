ВС России поразили 84 пункта управления украинских войск

Фото: кадр видео Минобороны

Вооруженные силы России и артиллерия поразили 84 пункта управления, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.



Поражены 463 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 137 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях. Уничтожены 13 танков и боевых бронированых машин, четыре установки реактивных систем залпового огня «Град» и три склада боеприпасов.

За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поразили три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Соледар, а еще шесть складов боеприпасов.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены: два пункта управления, три склада боеприпасов, 80 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а еще зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в ДНР.

Всего в результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов, выведена из строя 31 единица военной техники. Российские средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотных летательных аппаратов.

Фото: кадр видео Минобороны

Вчера сообщалось, что российские средства ПВО за сутки сбили три самолета Су-25 воздушных сил Украины. Перехвачены две украинские баллистические ракеты «Точка-У» и восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Сообщалось, что за сутки без участия киевских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуировали 13 428 человек, в том числе 930 детей.

Маргарита Головатенко