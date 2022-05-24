Вещание ряда каналов на «Телекарте» заблокировали из-за ограничений по трансляции с иностранных спутников

Фото: очевидцы

Вещание ряда общероссийских телеканалов ограничили, такое объявление сегодня увидели абоненты компании «Телекарта», сообщили «Реальному времени» очевидцы.

Заблокированными оказались телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Карусель» и «Звезда». При попытке переключиться на эти каналы абоненты видят сообщение о том, что вещание заблокировано по независящим от оператора причинам в связи с ограничением по трансляции общероссийских телеканалов с иностранных спутников.

Оператор ведет работу по организации резервной трансляции. На линии круглосуточной службы поддержки абонентов автоответчик информирует о скором завершении работ и возобновлении вещания.



Маргарита Головатенко