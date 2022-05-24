За четыре месяца 187 тысяч человек получили российское гражданство — это много или мало?

За первые четыре месяца 2022 года 187 119 иностранных граждан получили российское гражданство. Такие данные следуют из миграционной справки МВД за январь—апрель текущего года.

Вместе с этим по сравнению с началом 2021 года увеличилось число виз, выданных иностранцам, — с 44 до 76 тысяч. Количество иностранных граждан, которые состоят на миграционном учете, возросло с 3 до 5,1 миллиона человек.

187 тысяч новых граждан России — это:

На 35 734 человека меньше , чем за аналогичный период 2021 года — 222 853 человека.

, чем за аналогичный период 2021 года — 222 853 человека. На 112 938 тысяч больше населения Елабуги —74 181 человек, по данным на 2022 год.

населения Елабуги —74 181 человек, по данным на 2022 год. Примерно в 3 раза больше количества иностранцев, которым запретили въезд в Россию за тот же период — около 64 тысяч человек.

количества иностранцев, которым запретили въезд в Россию за тот же период — около 64 тысяч человек. На 3 962 человека больше , чем число иностранцев и лиц без гражданства, которые оформили визы в Россию за январь—ноябрь 2021 года — 183 157 человек.

, чем число иностранцев и лиц без гражданства, которые оформили визы в Россию за январь—ноябрь 2021 года — 183 157 человек. В 4,57 раза больше родившихся в Татарстане за весь 2021 год — 40 936 детей.

родившихся в Татарстане за весь 2021 год — 40 936 детей. На 59,9 тысячи меньше населения Абхазии — 244 926 человек, по данным на конец 2020 года.



населения Абхазии — 244 926 человек, по данным на конец 2020 года. В 2,9 раза больше числа рабочих мест в российском «Макдоналдсе» — более 65 тысяч, по данным компании.

числа рабочих мест в российском «Макдоналдсе» — более 65 тысяч, по данным компании. В 3,2 раза меньше количества безработных в ПФО — 606 тысяч человек, по данным Росстата на 2021 год.

количества безработных в ПФО — 606 тысяч человек, по данным Росстата на 2021 год. На 43 128 человек больше количества студентов в Татарстане — 143 991 человек.

Артем Гафаров