КАМАЗ судится с челнинской ФНС из-за переплаты 168 млн рублей по НДС

Лизинговая компания КАМАЗ судится из-за переплаты 168 млн рублей по НДС. Компания просит вернуть НДС от получения правительственной субсидии.

Как следует из материалов дела, ФНС по Набережным Челнам пересмотрела налоговую проверку, представленную в 2019 году обществом по НДС за IV квартал 2018 года, и решила отказать в возмещении суммы в размере 168 млн рублей.



Основание для этого — установленный факт занижения налоговой базы по

НДС полученной субсидии на сумму более 1,1 млрд рублей и неисчислении налога в размере 168,7 млн рублей. Как выяснилось в суде, полученная компанией из бюджета субсидия компенсировала скидку на цену товара и НДС, приходящуюся на указанную цену товара.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Таким образом, полученные обществом суммы в виде субсидии в размере 1106291911,43 рубля должны быть включены АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» в налогооблагаемую базу по НДС за IV квартал 2018 года», — говорится в судебном решении.

Татьяна Леухина