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Ак Барс Банк проведет вебинар по изменениям в оформлении экспортно-импортных сделок

10:54, 23.05.2022

Ак Барс Банк проведет вебинар для бизнеса на тему: «Изменения в порядке оформления экспортно-импортных сделок в 2022 году».

Планируется обсудить следующие вопросы:

  • обязательная продажа валютной выручки: нюансы;
  • параллельный импорт, как делать правильно.

Вебинар пройдет 26 мая в 11 часов.

Спикерами выступят эксперт Ак Барс Банка по ВЭД Наталья Шаламова и эксперт АО «ВЭД Агент» Елена Черненко.

Участие — бесплатное. Необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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