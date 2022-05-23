Ак Барс Банк проведет вебинар по изменениям в оформлении экспортно-импортных сделок
Ак Барс Банк проведет вебинар для бизнеса на тему: «Изменения в порядке оформления экспортно-импортных сделок в 2022 году».
Планируется обсудить следующие вопросы:
- обязательная продажа валютной выручки: нюансы;
- параллельный импорт, как делать правильно.
Вебинар пройдет 26 мая в 11 часов.
Спикерами выступят эксперт Ак Барс Банка по ВЭД Наталья Шаламова и эксперт АО «ВЭД Агент» Елена Черненко.
Участие — бесплатное. Необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Партнёрский материалЭкономикаБанки Татарстан
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