Телеканал ТНВ начал прямую трансляцию с мероприятия в Великом Болгаре по случаю 1100-летия принятия ислама

Фото: Максим Платонов

Телеканал «Татарстан Новый век» (ТНВ) начал прямую трансляцию с территории Великого Болгара, где проходит мероприятие «Изге Болгар Жыены», посвященное 1 100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Участие в нем примут 1 100 имамов из 7 стран и 76 регионов России.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией. Он пожелал счастья, мира, добра и благополучия.



— Прошло уже одиннадцать столетий с того поистине судьбоносного дня, когда в 922 году на овеянной древними легендами земле Болгара наши предки, возглавляемые ильтебером Алмушем, при участии высоких гостей — посольства багдадского халифа аль-Муктадира, добровольно приняли ислам в качестве государственной религии, — сказал он.

По его словам, это важное событие стало определяющим фактором дальнейшего развития обширного Волго-Уральского региона, что значительно повиляло на формирование многонациональной российской цивилизации, вобравшей в себя традиции Запада и Востока.

Максим Кокунин