В Казани с 23 мая по 26 июня ограничат движение на участке улицы Столбова
В Вахитовском районе Казани частично ограничат движение автомобилей по улице Столбова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
С 23 мая по 26 июня закроется участок проезжей части по улице Столбова возле здания №11. Ограничение связано с работами на водопроводе.
На прошлой неделе стало известно, что в Казани продлевается ограничение движения для автотранспорта на участке по Аметьевской магистрали, закрытое с 12 марта. Оно будет действовать до 30 сентября на участке от здания №2 до дома №16 корпус 1 по Аметьевской магистрали. Связано это с устройством транспортной развязки при строительстве Вознесенского тракта.
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