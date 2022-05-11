KazanSummit, Изге Болгар җыены, Соборная мечеть: мероприятия 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией

«KazanSummit-2022»: порядка 5 тысяч участников из 55 стран мира

До начала торжеств по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией осталось буквально полторы недели. Основные мероприятия с 19 по 21 мая будут проходить на трех площадках Татарстана. В целом же к этому юбилейному событию приурочены 71 мероприятие федерального и 79 мероприятий республиканского масштаба, а география празднования развернется от Калининграда до Сахалина, сообщил сегодня на специальном брифинге заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев. Он отметил, что в течение года состоятся всевозможные тематические форумы, конкурсы, фестивали, конференции, концерты и многое другое.

В этот раз ожидают приезда в Татарстан не только множества туристов, но и VIP-гостей — из Алжира, Сирии, Индонезии, Бахрейна и многих других. В том числе подтвердили свое согласие и 30 послов из различных зарубежных стран мира, а также главы различных федеральных министерств. Больше всего гостей можно будет увидеть на территории «Казань Экспо» и в музее-заповеднике Великий Болгар, который 21 мая станет центральной площадкой празднования 1 100-летия.

Стартуют же главные мероприятия 19 мая с проведения ежегодного уже на протяжении 13 лет Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit». Его главной темой станет экономика совместного потребления и «всеобщее благо халяль». Кстати, в этом году он будет проходить три дня вместо традиционных двух. Мероприятие обещает стать довольно внушительным по масштабам и числу участников: желание участвовать в нем уже изъявили порядка 1 600 участников из 55 стран мира и 42 регионов России — всего ожидается прибытие почти 5 000 гостей.

Как отметил врио руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Инсаф Галиев, будут работать около 100 различных секций, которые разместятся в трех павильонах «Казань Экспо». Одним из самых заметных станет выставка Russia Halal Expo, которая откроется утром 19 мая. По словам Галиева, площадь проведения выставки увеличили в два раза, а если сравнить с самой первой, проведенной в 2017 году, — то в 10 раз, а количество экспонентов — в три раза. Свою продукцию в этот раз представят семь стран — в их числе Турция, Иран, Индонезия, Малайзия, Киргизия, Узбекистан, а также 12 регионов России. Безусловно, одной из самых больших экспозиций станут стенды Татарстана — республика представит свою продукцию в сфере сельского хозяйства, медицины, туризма, промышленности.

Как отметил врио руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Инсаф Галиев (слева), будут работать около 100 различных секций, которые разместятся в трех павильонах «Казань Экспо»

Впервые на этой площадке, заметил врио главы АИР, пройдет событие мирового масштаба — World Halal Day — это Всемирный день халяль, который с 2014 года ежегодно проводится в разных странах мира. Кроме того, 20 мая с экономическим обзором текущей ситуации в формате интервью выступит известная эксперт-регионовед Наталья Зубаревич. А на площадке КРЦ «Пирамида» участники саммита смогут ознакомиться с трендами и тенденциями исламской моды на Modest Fashion Show.

Посетить мероприятия сможет любой желающий — для этого нужно пройти предварительную регистрацию на официальном сайте саммита. А чтобы добраться до «Казань Экспо», организуют работу шаттлов, которые будут уходить из Казани каждые 1,5 часа.

— Весь комплекс мероприятий, которые будут проходить 19—21 числа, — они между собой интегрированы. Каждый участник, заранее подав заявку, сможет участвовать и в KazanSummit, и в «Россия — Исламский мир», и в форуме религиозных деятелей. Эта возможность создана и организована. А 21-го числа эти все участники, которые были на этих мероприятиях, по желанию будут доставлены в Булгар, помимо всех туристов и других желающих. Для нас это очень важно — общение между собой по горизонтали, — подчеркнул Василь Шайхразиев.

«Изге Болгар җыены», новый компьютерный шрифт, обновленный Коран и премьера фильма

Еще одно грядущее и масштабное событие следующих выходных дней — «Изге Болгар җыены». По традиции пройдет оно на территории музея-заповедника Великий Болгар 21 мая. В программе празднования — торжественное погашение почтовой марки, посвященной 1100-летию принятия булгарами ислама, и ввод ее в гособорот, заседание оргкомитета, а затем и церемония открытия празднования весомой и значимой даты. Его участникам представят театрализованное действие, которое расскажет о пути становления ислама в Волжской Булгарии.

Здесь же пройдет и форум религиозных деятелей, сообщил вице-премьер Василь Шайхразиев:

— 1 100 имамов из 76 субъектов РФ и из семи стран подтвердили свое участие. Они наряду со всеми другими гостями будут представлять всю страну. Для нас это очень важно и символично.

Накануне этого события в Казани на территории бывшего парка «Кырлай» будет заложен первый камень в основание Соборной мечети столицы. Как считает Шайхразиев, в будущем она станет точкой притяжения для верующих и туристов, одной из достопримечательностей города наряду с открытым после реконструкции в прошлом году собором Казанской иконы Божией Матери. Пока же объявлен конкурс на эскиз мечети, какой она будет — решит экспертное жюри, а после будет объявлен еще один конкурс — в его рамках мусульмане выберут название для будущего прихода.

Вице-премьер Василь Шайхразиев: «Весь комплекс мероприятий, которые будут проходить 19—21 числа, — они между собой интегрированы»

Помимо этого, ДУМ Татарстана к юбилею готовит еще семь значимых событий. Разрабатывается татарский национальный компьютерный шрифт «Казан басма». Его создают на основе аутентичного типографского оттиска издания Корана «Казан басма», вышедшего в 1803 году в Азиатской типографии Казани и вошедшего в историю как первый печатный Коран в мусульманском мире. 20 мая его презентует Камиль Хазрат Самигуллин на заседании группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», и в этот же день он станет доступным для любого — его выложат в Сеть.

Также на заседании группы глава татарстанского ДУМ представит и обновленное издание «Казан басма» — первого печатного издания Корана в мусульманском мире, получившее научно-богословское признание и соответствовавшее стандарту «ар-Расм аль-Усмани». До этого Коран печатался в Европе и в Санкт-Петербурге. Кстати, эта версия тоже станет доступной для правоверных мусульман в сети интернет.

Еще почетным гостям торжеств подарят копии оригинального исторического мусхафа «Казан басма» — для этого отпечатано 4 тысячи экземпляров, рассказал руководитель аппарата ДУМ Татарстана Ирек Арсланов. Готовится и рукописная версия Корана. Как отметил Арсланов, подготовлен пока один джуз из 30. Всего же, по оценке экспертов, на написание этой версии священной книги мусульман потребуется почти два года.

Покажут участникам праздничных мероприятий и премьеру документально-художественного фильма «Ибн Фадлан», который расскажет о том, как происходило принятие ислама Булгарией, и о роли этого события для мусульманского мира. В фильме задействованы около 30 актеров из 10 театров Татарстана, из других регионов страны, в совокупности более 300 актеров массовых сцен. Для картины было специально пошито более 100 исторических костюмов, изготовлено около 50 различных видов реквизита. Съемки проходили не только в Казани, но также в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, в Астраханской области, в городах Бухаре и Хиве Узбекистана.

Еще одно событие — перевод на русский язык трудов выдающегося татарского богослова Шигабутдина Марджани, написанных им на арабском языке. На русский три книги ученого переводили эксперты Российского исламского института. Так, одна из них посвящена истории булгар, хазар, татар и других тюркских народов, а другая расскажет об истории зарождения наук на Востоке. Помимо этого, Российский исламский институт совместно с Международным центром ОАЭ готовит к изданию «Историю ислама в России». Прочитать ее можно будет на русском, английском и арабском языках.



«Демонстрация миру позитивного опыта России по сохранению мира и согласия»

Символичным в этом году станет и проведение в Казани заседания группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» под бессменным с 2014 года председательством президента Татарстана Рустама Минниханова. Его основной темой станет «Российский опыт сохранения этнокультурного многообразия, межнационального, межрелигиозного согласия — залог укрепления общегражданской идентичности». Цель нынешнего форума, как отметил помощник президента Татарстан Газинур Бакиров, демонстрация миру позитивного опыта России по сохранению мира и согласия между народами. По его словам, заседание группы в Казани вызвало большой интерес у иностранных гостей:

— Несмотря на сложную международную обстановку, заседание призвано показать, что группа продолжает активно работать и развивать контакты со всеми партнерами в целях укрепления и расширения позиций Росси и на международной арене…. К сожалению, непростая логистическая обстановка в ряде стран не позволяет некоторым делегациям посетить Татарстан, но будет возможность участвовать онлайн.

Помощник президента Татарстан Газинур Бакиров отметил, что заседание Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» в Казани вызвало большой интерес у иностранных гостей

Обсудить актуальные вопросы приедут почти 100 человек: более 70 участников группы, из которых около 30 из России, 15 — из зарубежных стран, плюс 27 человек — почетные гости. Ожидается визит в Казань и главы ДУМ России муфтия Равиля Гайнутдина. По крайней мере, как было отмечено на брифинге, приглашение в его адрес было направлено, но подтверждения о приезде пока не поступило.

Выставки, спектакли и в финале — световое шоу

Безусловно, к монументальному историческому событию приурочена и масса культурных мероприятий. В его рамках пройдут выставки, фестивали, зрители увидят театральные постановки. Так, 19 мая в рамках юбилейного XXXV Международного фестиваля классического балета им. Нуриева в театре оперы и балета им. М. Джалиля состоится показ авторского спектакля Резеды Ахияровой «Золотая Орда». А с 18 по 22 мая на сцену Тинчуринского театра вернется опера «Кара пулат», созданная композитором Эльмиром Низамовым. Чуть позже, 15 июня, на сцене театра Кариева состоится премьера постановки режиссера Рената Аюпова «Йосыф», в основу которой легла поэма булгарского поэта Кул Гали «Сказание о Йусуфе».

Как подчеркнул замминистра культуры республики Ленар Хакимзянов, общественности впервые будут представлены уникальные исторические документы, а 24 мая в Национальной художественной галерее «Хазине» откроется проект «СЛОВО. Исходный код». Он посвящен художественной интерпретации средствами современного искусства традиций каллиграфии христианства и ислама.

Безусловно, к монументальному историческому событию приурочена и масса культурных мероприятий — о них рассказал замминистра культура республики Ленар Хакимзянов

Завершатся майские праздничные мероприятия световым шоу, которое можно будет увидеть и в Великом Болгаре — на стенах Белой мечети, и в столице Татарстана — у стен Казанского кремля. 20 и 21 мая гости и жители этих городов смогут увидеть исторические зарисовки Ахмед Ибн Фадлана, традиционные татарские шамаили и всевозможные отсылки к Корану

Ангелина Панченко, фото tatarstan.ru