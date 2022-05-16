В Татарстане ОГЭ по родному языку сдают 1 367 школьников — видео

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В казанской школе №171 прошел первый в этом году обязательный государственный экзамен по родному языку. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Всего этот предмет выбрали 1 367 школьников республики. Экзамен проходит по удмуртскому, чувашскому, марийскому и татарскому языкам. Последний оказался самым популярным — его выбрали 90% учащихся.

Больше всего детей писали ОГЭ по родному языку в Балтасинском, Кукморском, Дрожжановском и Сармановском районах Татарстана. В Казани текст писали 100 школьников.

Недавно в Минобрнауки Татарстана сообщили, когда у школьников начнутся летние каникулы. Например, с 25 мая первоклассники будут отдыхать, а у выпускников наступит экзаменационный период.

Диана Жиленкова