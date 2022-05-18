Ак Барс Банк выступает генеральным партнером KazanSummit 2022

19—22 мая в Казани пройдет XIII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022», который объединит на одной площадке ведущих отраслевых экспертов, инвесторов и бизнесменов.



На протяжении нескольких лет Ак Барс Банк поддерживает саммит, презентуя продукты и услуги в сфере исламских финансов. Специалисты банка делятся экспертизой, рассказывают о ключевых трендах банковской и околобанковской сферы, принимают участие в дискуссиях и делятся мнением на актуальные темы.

В этом году в экспозиции саммита банк презентует новый продукт — исламскую дебетовую карту, разработанную по стандартам Организации по учету и аудиту в исламских финансовых учреждениях. Также банк представит исламскую ипотеку и паевый инвестиционный фонд «Лалэ».

На площадке саммита Ак Барс Банк организует:

19 мая в 13.00 — марафон экспертов ( 18+ ). Спикеры расскажут, ждать ли кризиса в России и что будет с российским фондовым рынком, раскроют темы криптовалют, эндаумент-фондов, а также поделятся принципами финансовой грамотности для детей (1-й этаж, малый конференц-зал).

— марафон экспертов ( ). Спикеры расскажут, ждать ли кризиса в России и что будет с российским фондовым рынком, раскроют темы криптовалют, эндаумент-фондов, а также поделятся принципами финансовой грамотности для детей (1-й этаж, малый конференц-зал). 20 мая в 13.30 — панельную дискуссию на тему «Жилищное финансирование в соответствии с нормами шариата» ( 18+ ). Место проведения: 2-й этаж, зал «Возможности».

— панельную дискуссию на тему «Жилищное финансирование в соответствии с нормами шариата» ( ). Место проведения: 2-й этаж, зал «Возможности». 20 мая в 15.15 — секцию по внедрению принципов устойчивого развития в банковскую сферу (стенд ЦУР в выставочном зале).

Банк приглашает принять активное участие в работе саммита и желает гостям Казани ярких впечатлений от пребывания в столице Татарстана.

ПАО «АК БАРС» БАНК.

Партнерский материал