В Казани девушка упала с моста «Миллениум»
В Казани вчера поздним вечером погибла девушка, упав на проезжую часть с моста «Миллениум». Травмы оказались несовместимы с жизнью.
На мосту остались куртка и недопитая бутылка спиртного. Предполагается, что девушка могла быть в пьяном состоянии.
На днях в Набережных Челнах с балкона многоэтажного дома на улице Раскольникова упал молодой человек. Речь идет о молодом человеке, ранее стоявшем на балконе высотного дома в 38-м комплексе несколько часов: тогда он угрожал свести счеты с жизнью. В тот раз молодого человека сняли с балкона.
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