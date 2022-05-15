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Происшествия

В Казани девушка упала с моста «Миллениум»

09:39, 15.05.2022
В Казани девушка упала с моста «Миллениум»
Фото: realnoevremya.ru

В Казани вчера поздним вечером погибла девушка, упав на проезжую часть с моста «Миллениум». Травмы оказались несовместимы с жизнью.

На мосту остались куртка и недопитая бутылка спиртного. Предполагается, что девушка могла быть в пьяном состоянии.

На днях в Набережных Челнах с балкона многоэтажного дома на улице Раскольникова упал молодой человек. Речь идет о молодом человеке, ранее стоявшем на балконе высотного дома в 38-м комплексе несколько часов: тогда он угрожал свести счеты с жизнью. В тот раз молодого человека сняли с балкона.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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