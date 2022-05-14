В Челнах с балкона многоэтажки упал молодой человек

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В Набережных Челнах с балкона многоэтажного дома на улице Раскольникова упал молодой человек, об этом сообщили в соцсетях и местных СМИ.



По предварительным данным, ему около 27 лет, на теле нет видимых признаков насильственной смерти.

Речь идет о молодом человеке, ранее стоявшем на балконе высотного дома в 38-м комплексе несколько часов: он угрожал свести счеты с жизнью. В тот раз молодого человека сняли с балкона.

В Альметьевске девочка 2020 года рождения выпала из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже дома по улице Галеева. По предварительным данным, в квартире находились трое детей в возрасте двух, четырех и шести лет. Возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку.

Маргарита Головатенко