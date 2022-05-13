В Татарстане планируется запуск завода по производству материнских плат

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин в прямом эфире программы «Татарстан Онлайн» рассказал, что в республике могут запустить завод по производству материнских плат.

По словам министра, завод может появиться на территории особой экономической зоны «Иннополис» в Лаишевском районе Татарстана. Это будет совместный проект Иннополиса и компании ICL. Если он реализуется, то объем производства составит 300 тысяч изделий в год, с приростом до 1 млн изделий в год.

Хайруллин добавил, что объем инвестиций в проект составит 2 млрд рублей. Он отметил, что под будущее производство зарезервируют 200 тысяч кв. метров.

Фото: Максим Платонов

Также сегодня глава Минцифры рассказал, что в Зеленодольске в пустующем здании зонального узла связи может появиться IT-парк. По его словам, концепт такой, что такой парк должен быть в каждом городе. Это касается и Зеленодольска, и районов Татарстана.

Дарья Акимова