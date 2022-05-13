В ФСБ заявили о предотвращении теракта в торгово-развлекательном центре Сочи 9 мая

Фото: wikimedia.org / Андрей Стенин

Силовики предотвратили теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи и задержали неонациста, планировавшего его совершить 9 мая. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Задержанным оказался россиянин 1991 года рождения, сторонник идеологии неонацизма. Отмечается, что у него дома сотрудники ФСБ изъяли револьвер с боеприпасами, гранату Ф-1, холодное оружие и рукописную план-схему планируемого преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 с. 205 УК РФ). Личность задержанного и другие подробности спецоперации не раскрываются.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

12 мая сообщалось, что ФСБ в Курской области задержали местного жителя, готовившего теракт. Мужчина был связан со спецслужбами Украины. Он планировал совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры Курска с массовым скоплением людей.

Дарья Акимова