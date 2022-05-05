Гидрометцентр Татарстана зафиксировал в Казани превышение ПДК аммиака

В Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Гидрометцентра Татарстана.

Так, на ПНЗ №4 по улице Болотникова в Московском районе Казани концентрация аммиака достигла 0,36 мг/кубометр при допустимом уровне в 0,2 мг/кубометр.

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Период наблюдения: с 13.00 4 мая до 7.00 5 мая.

Сутками ранее в Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ на двух пунктах в Московском районе.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них располагаются в непосредственной близости к крупным автодорожным магистралям города. Подробнее — в расследовании «Реального времени».



Татьяна Леухина