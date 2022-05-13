Сегодня в Татарстане ожидается дождь, сильный ветер и до +16 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь. В отдельных районах синоптики прогнозируют грозу, утром местами туман. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Днем температура воздуха в Казани составит +13..+15 градусов, в Набережных Челнах +12..+14 градусов, в Альметьевске +11..+13 градусов, в Нурлате +11..+14 градусов, в Буинске +13..+16 градусов.

Фото: Максим Платонов

Также в Татарстане ожидается юго-восточный ветер с переходом на западный умеренный, местами сильный порывами до 15—20 м/с.

Неустойчивая погода с дождем и сильным ветром сохранится в Татарстане и в эти выходные. Согласно прогнозу Гидрометцентра республики, в субботу, 14 мая, ночью похолодает до +5.. +10 градусов, днем воздух прогреется до +20 градусов.

Диана Жиленкова