Встреча с турецкой бизнес-делегацией: «Татарстан - Турция: как наладить новые бизнес-связи»

Глобальное изменение логистических цепочек, обрыв связей со многими странами затронули буквально все отрасли российской торговли и промышленности. В этой связи особенно важно искать новые источники импортных поставок, расширять международные связи и строить торговые цепочки.
Представителям бизнеса Татарстана предлагается познакомиться с участниками UTEP — деловой ассоциации, объединяющей представителей бизнеса из Турецкой Республики. Название организации переводится на русский язык как «Международная платформа торгового сотрудничества». В нее входят самые разнообразные бизнесы — от производителей косметики, продуктов питания и текстиля до специализированных компаний по сборке электрических шкафов и изготовления кожухов для производственных кабелей.
18 мая 2022 года в Казани состоится встреча с турецкой бизнес-делегацией , на которую приглашаются представители крупного татарстанского бизнеса. В рамках мероприятия представители 11 турецких предприятий проведут презентацию своих продуктов, обсудят сотрудничество с потенциальными партнерами из Татарстана. Мероприятие будет интересно представителям самых разных сфер бизнеса: от крупных застройщиков до продуктовых ретейлеров, от производственных компаний до моллов. Турецкие партнеры настроены на продуктивное общение. И они, и татарстанская сторона понимают: любой кризис — это, прежде всего, возможности. Уход западных партнеров с российского рынка освобождает часть ниш в самых разных отраслях бизнеса, и на их место готовы прийти надежные турецкие партнеры.
Проект Международных Торговых Послов (ПМТП) от UTEP, был основан 1 февраля 2022 года, чтобы стать пионером в мире бизнеса и торговли будущего, организовывать национальные и международные торговые встречи с целью расширения коммерческих отношений и сотрудничества между участниками, работать над увеличением экспортных предприятий-членов, быстро адаптировать развивающиеся и меняющиеся тенденции делового мира под интересы членов UTEP и заинтересованных сторон.
Целями Ассоциации UTEP также являются:
Ассоциация UTEP была создана, чтобы представлять Турцию в каждой части мира. Основные отрасли, которые представляют компании-члены ассоциации:
Некоторые из компаний, участвующих в бизнес-встрече, рассматривают Татарстан как площадку для инвестирования и готовы локализовать здесь производство. Каталог о UTEP и об основных компаниях-членах ассоциации доступен по ссылке.
Подробнее о турецких предприятиях, которые ищут татарстанских партнеров и рассматривают инвестиции в республику, можно будет узнать в процессе их презентации.
Встреча с турецкой бизнес-делегацией: «Татарстан — Турция: как наладить новые бизнес-связи» состоится в Казани 18 мая в 10.30.
Место проведения: комплекс LUCIANO, банкетный зал Adriana (по адресу:
ул. Право-Булачная , 49).
Регистрация обязательна. Чтобы принять участие во встрече, необходимо позвонить по телефону 222-90-72 или написать на e-mail: pr@realnoevremya.ru
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