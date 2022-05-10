В России запустили магазин приложений NashStore для разработчиков

Фото: Максим Платонов (архив)

В День Победы, 9 мая, АНО «Цифровые платформы» открыла альтернативный магазин приложений на Android для регистрации разработчиков — NashStore. Об этом сообщает ТАСС.



Для пользователей магазин приложений откроется 16 мая. Он будет доступен для скачивания в формате APK.

После регистрации на сайте разработчики должны добавить информацию о владельце приложения и загрузить свою программу в формате APK. После ее проверки на наличие вредоносного кода появляется возможность публикации приложения в одной из 35 категорий и планирования выпуска обновлений.



Фото: realnoevremya.ru

Как рассказывал директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков, с организацией по созданию магазина приложений сотрудничают свыше 700 компаний. Он уточнил, что команда работает над различными способами оплаты за приложения. Они будут совместимы с картами платежной системы «Мир».

Маргарита Головатенко