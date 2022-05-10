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В России запустили магазин приложений NashStore для разработчиков

01:22, 10.05.2022
В России запустили магазин приложений NashStore для разработчиков
Фото: Максим Платонов (архив)

В День Победы, 9 мая, АНО «Цифровые платформы» открыла альтернативный магазин приложений на Android для регистрации разработчиков — NashStore. Об этом сообщает ТАСС.

Для пользователей магазин приложений откроется 16 мая. Он будет доступен для скачивания в формате APK.

После регистрации на сайте разработчики должны добавить информацию о владельце приложения и загрузить свою программу в формате APK. После ее проверки на наличие вредоносного кода появляется возможность публикации приложения в одной из 35 категорий и планирования выпуска обновлений.

Фото: realnoevremya.ru

Как рассказывал директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков, с организацией по созданию магазина приложений сотрудничают свыше 700 компаний. Он уточнил, что команда работает над различными способами оплаты за приложения. Они будут совместимы с картами платежной системы «Мир».

Маргарита Головатенко
ТехнологииIT

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