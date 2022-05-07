В Россию из ДНР, ЛНР и Украины эвакуировали более 18 тысяч человек

Фото: кадр видео Минобороны России

За минувшие сутки в Россию эвакуировали 18 583 человека из опасных районов Донбасса и Украины. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

С начала спецоперации ВС России эвакуировали уже более 1,1 млн человек, в том числе 205,6 тысяч детей.

Фото: кадр видео Минобороны России

Россия доставила 18 435,6 тонны гуманитарной помощи на Украину со 2 марта, провела 981 гуманитарную акцию, за минувшие сутки — 4, передает «РИА Новости».

Сегодня Минобороны заявило, что гуманитарная операция при участии ООН и МККК по эвакуации мирных граждан с «Азовстали» завершилась. За период проведения гумоперации с 5 мая удалось спасти 51 человека, включая 11 детей.



Татьяна Леухина