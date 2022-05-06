Финляндия продлила антиковидные ограничения на границе с Россией до июня

Правительство Финляндии продлило антиковидные ограничения на перемещение через границу страны. Речь идет в том числе и о России. Ограничительные меры будут действовать до 5 июня.

— Эпидемия инфекционного заболевания COVID-19 продолжается. В целях сохранения пропускной способности здравоохранения необходимо продлить решение от 7 апреля 2022 года до 5 июня 2022 года, — цитирует заявление финляндского кабмина «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На данный момент въехать в страну могут граждане, привитые вакцинами, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Европейским медицинским регулятором.

В начале апреля на фоне снижения заболеваемости COVID-19 Россия возобновила авиасообщение с 52 странами. Среди них: Аргентина, Афганистан, Алжир, Индия, Китай, Кувейт, Пакистан, Перу, Сербия, Сирия, Таиланд, Эфиопия, ЮАР и другие государства.

Диана Жиленкова