Гидрометцентр Татарстана зафиксировал превышение ПДК загрязняющих веществ в двух районах Казани

В двух районах Казани зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра Татарстана.



Повышенный уровень аммиака обнаружил пункт наблюдения №4 на улице Болотникова. Он составил 0,29 мг/кубометр при ПДК в 0,2 мг/кубометр.



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На пункте наблюдения №7 по адресу ул. Декабристов, 183 концентрация формальдегида достигла 0,179 мг/кубометр. При этом предельно допустимое значение равно 0,05 мг/кубометр.

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25 апреля в Казани было зафиксировано превышение ПДК загрязняющих веществ в воздухе также в двух районах. Повышенный уровень аммиака отметили на улице Мартына Межлаука, формальдегида — на пункте наблюдения №4 по улице Болотникова.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них располагаются в непосредственной близости к крупным автодорожным магистралям города. Подробнее — в расследовании «Реального времени».



Дарья Акимова