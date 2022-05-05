Интерес к российским брендам одежды вырос более чем в полтора раза

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Пользователи стали активнее интересоваться отечественными марками одежды. В апреле 2022 года среднесуточный мобильный трафик в онлайн-магазинах российских брендов вырос относительно февраля на 55%. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, основываясь на результатах анализа больших данных.

Количество посетителей онлайн-магазинов российских марок на фоне ухода международных торговых сетей в марте увеличилось на 23% относительно показателей февраля, а в апреле было на 17% больше, чем в феврале.

Время средней сессии на сайтах российских брендов росло из месяца в месяц и в апреле составило 16 минут. Более активно ассортимент отечественных онлайн-магазинов изучали женщины — на их долю пришлось 82% от общего числа посетителей.

Наибольший прирост пользователей интернет-магазинов зафиксирован в крупных городах с населением более миллиона человек: Красноярск (+61%), Самара (+58%), Волгоград (+57%), Санкт-Петербург (+54%), Москва (+52%).

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуются 74,4 млн клиентов.

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