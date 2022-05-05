Казань попала в топ-15 российских городов по готовности жителей обустроить дачу своими руками

Казань оказалась на четвертом месте в рейтинге российских городов-миллионников 2021 года по интересу жителей к самостоятельному обустройству загородных домов и участков. Такими данными поделились аналитики сервиса для выбора и покупки товаров «Яндекс Маркет».

В столице Татарстана число запросов к поисковой системе «Яндекс» про дачу с уточнением «своими руками» в 3,9 раза превышало количество запросов со словом «купить». Первые три места в рейтинге заняли Уфа, Пермь и Омск — в этих городах число запросов составляло 4,9, 4,3 и 4,2 раза соответственно.

Меньше всего обустройством дачи своими силами интересовались в Санкт-Петербурге и Москве. В первом городе таких запросов в 1,4 раза больше, чем с пожеланием «купить», во втором их примерно поровну.

Казанцы, желавшие сделать что-то своими руками для дачи, чаще всего запрашивали создание беседок, туалетов и дорожек. Кроме того, их интересовало, как сделать душ, бассейн, качели, клумбы и т.д.

Фото: Илья Репин (архив)

Согласно другому исследованию, в преддверии майских праздников жители Казани стали на 69% чаще обращаться к специалистам по уходу за садом и огородом. По сравнению с концом марта в этом году казанцы чаще заказывали услуги по вспашке земли (+222%) и спилу деревьев (+67%).

Дарья Акимова