В Казани пройдет отбор участников шестого сезона всероссийского проекта СИБУРа «Школа баскетбола»

Фото: СИБУР

14—15 мая в Казани впервые пройдет отбор всероссийского проекта «Школа баскетбола». Команда тренеров проекта посетит город, где проведет просмотровые тренировки. В категориях среди мальчиков (2007—2008 и 2009—2010 г.р.) и девочек (2009—2010 г.р.) будет отобрано по два игрока. Для победителей и их тренеров будет организован баскетбольный тренировочный лагерь #SIBURCAMP под кураторством ведущих российских спортсменов. Смена пройдет с июня по июль в Нижегородской области. Лучших спортсменов лагеря пригласят на просмотровый сбор в один из ведущих клубов российского баскетбола.

Всероссийский социальный проект направлен на поддержку детско-юношеского баскетбола в регионах и реализуется компанией СИБУР в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел».

«В «Школе Баскетбола» уже принимают участие дети с особенностями ментального развития. Это помогает им в социализации, реабилитации через командный спорт и влияет на формирование инклюзивного общества в России. В этом году мы также расширили состав участников таким образом, чтобы принять участие могли и мальчики, и девочки. Давать возможность участия большему количеству юных спортсменов — одна из важнейших целей нашей программы», — отметил менеджер по поддержке инвестиционной деятельности и социальной политике СИБУР, куратор проекта Сергей Быков.