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За день из Мариуполя в село Безыменное ДНР эвакуировали 22 ребенка

18:34, 03.05.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
За день из Мариуполя в село Безыменное ДНР эвакуировали 22 ребенка
Фото: скриншот видео Минобороны России

Из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района Донецкой народной республики в течение сегодняшнего дня эвакуировали 149 человек. Такие данные приводит штаб территориальной обороны ДНР.

В том числе за день город покинули 22 ребенка. На данный момент эвакуированные находятся в пункте оказания помощи населению, передает ТАСС.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Также сегодня координатор ООН на Украине Оснат Лубрани сообщила об эвакуации 101 мирного жителя с завода «Азовсталь» в Мариуполе в рамках операции организации и Международного комитета Красного Креста.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
ОбществоПроисшествия

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