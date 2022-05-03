За день из Мариуполя в село Безыменное ДНР эвакуировали 22 ребенка

Фото: скриншот видео Минобороны России

Из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района Донецкой народной республики в течение сегодняшнего дня эвакуировали 149 человек. Такие данные приводит штаб территориальной обороны ДНР.



В том числе за день город покинули 22 ребенка. На данный момент эвакуированные находятся в пункте оказания помощи населению, передает ТАСС.



Фото: скриншот видео Минобороны России

Также сегодня координатор ООН на Украине Оснат Лубрани сообщила об эвакуации 101 мирного жителя с завода «Азовсталь» в Мариуполе в рамках операции организации и Международного комитета Красного Креста.

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Диана Жиленкова