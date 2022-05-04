Инфекционист Тимаков: всплеск заболеваемости COVID-19 возможен лишь в случае появления нового штамма

Резкий скачок заболеваемости коронавирусом возможен лишь в случае, если появится новый штамм коронавируса. Такое мнение выразил врач-инфекционист Евгений Тимаков.



— После майских праздников может возникнуть подъем, если только будет новый подвид коронавирусной инфекции. <…> Пока новой выраженной мутации не будет, сейчас, наверное, сильной тревоги по всплеску заболеваемости быть не должно, — приводит ТАСС его слова.

Тимаков отметил, что в России возможен небольшой подъем заболеваемости после майских праздников. Он будет связан с повторной заболеваемостью тех, кто переболел в начале этого года.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле иммунолог Николай Крючков выразил мнение, что в России рост числа заражений коронавирусом может произойти с мая по июнь. Однако основной всплеск заболеваемости возможен в начале осени.

Маргарита Головатенко