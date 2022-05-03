Эксперт предупредил, что телефон в жару может загореться даже в кармане

Смартфон может загореться даже в кармане под воздействием высоких температур. Об этом рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков.



По его словам, некоторые виды аккумуляторов, особенно с литий-ионной и литий-полимерной батареей, могут деформироваться или загореться под воздействием высоких температур. Такой тип батарей — самый распространенный, уточнил он.

Кувиков посоветовал внимательно следить за яркостью экрана, выключать Bluetooth и GPS и отключить автоматическое обновление приложений. Следует отключать модуль Wi-Fi, чтобы устройство не находилось в постоянном режиме поиска доступной сети, поскольку это тоже способствует нагреванию аккумулятора.

— Для защиты своего устройства в жару стоит держать устройства подальше от прямых солнечных лучей, не использовать плотные чехлы, мешающие циркуляции воздуха. Сократите число одновременно работающих приложений, поскольку это тоже может привести к перегреву, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

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Маргарита Головатенко