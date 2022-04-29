В Минобороны России сообщили о пуске ракеты «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк

С пусковой установки космодрома Плесецк произведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны России. Об этом сообщили в ведомстве.

Как отметили в Минобороны, все предстартовые операции, а также старт ракеты прошли в штатном режиме. Контроль пуска и полет аппарата производит наземный автоматизированный комплекс управления.

Пуск ракеты осуществился в 22:56 (мск). А в 22:58 «Ангара-1.2» была принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова Космических войск ВКС, передает ТАСС.

На прошлой неделе в ведомстве сообщили об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк. По данным ведомства, учебные боевые блоки прибыли в заданный район на Камчатке.

Диана Жиленкова