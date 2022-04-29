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В Казани за четверг случились четыре ДТП с пострадавшими

07:26, 29.04.2022
В Казани за четверг случились четыре ДТП с пострадавшими
Фото: ГИБДД Казани

В Казани за четверг, 28 апреля, произошло 166 ДТП, из которых четыре с пострадавшими. В городе случились два наезда на пешеходов, столкновение и падение пассажира в общественном транспорте.

Сотрудники Госавтоинспекции татарстанской столицы задержали шесть водителей в пьяном состоянии, у еще двух водителей не было прав управления транспортом.

В отдел полиции доставили двух граждан по подозрению в совершении преступлений, сообщили в ГИБДД города.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Казани на улице Серова произошло ДТП с двумя трамваями. В связи с этим временно приостанавливали движение трамвайных маршрутов №1 и №6.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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